الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونجوم الدوري السعودي

يلتقي النادي الأهلي، اليوم، نجوم الدوري السعودي لكرة القدم، في مباراة ودية، خلال المشاركة في مهرجان تكريم النجم السعودي فؤاد أنور.

وستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر قناة MBC Pro 1 على قمر نايل سات بتردد 11559 رأسي / 27500 بتعليق فارس عوض، وقناة النادي الأهلي أيضا ستبث اللقاء مباشرة على تردد 12342 H أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾، وقناة السعودية الرياضية أيضا المباراة بتردد 12149، أفقي، معامل التصحيح ¾.