«باكا» يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي للأهلي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: صبري رحيل، محمد نجيب، محمد هاني، أحمد فتحي.

في خط الوسط: هشام محمد، عمرو السولية، عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: باكا، أجايي، وليد أزارو.