بالفيديو| "عنتر" يتقدم للزمالك بالهدف الأول أمام سموحة

تقدم محمد عنتر بالهدف الأول للزمالك في شباك سموحة في الدقيقة 62 بالمباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدوري المصري.

وتلقى عنتر تمريرة متقنة من طارق حامد ليسددها بقوة في الشباك محرزا أول أهدافه بقميص الزمالك منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من الأسيوطي.