الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

البدري يتحدث أهمية نيدفيد في الأهلي.. ومنافسة الثلاثي على حراسة المرمى

«البدري» ردًا على إيهاب الخطيب: «صالح جمعة قصر في حق نفسه»

«كوكا» يشارك في انتصار براجا على فيتوريا سيتوبال بثلاثية

«البدري» عن التجديد لـ«السعيد وفتحي»: «رحيلهم وارد»

المصري يتقدم على جرين بافلوز بالكونفدرالية

اليوم PM 07:45
كتب: محمد خيري
المصري يتقدم على جرين بافلوز بالكونفدرالية

مصري

نجح المصري البورسعيدي فى تسجيل هدف التقدم فى شباك ضيفه جرين بافلوز الزامبي بالمباراة المقامة بينهما حاليا بالدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية"..

جاء هدف التقدم عبر اسلام صلاح بالدقيقة 14 من عمر المباراة.

ويستضيف المصري البورسعيدي، اليوم السبت، جرين بافلوز الزامبي على إستاد بورسعيد، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويقام لقاء الإياب في زامبيا يوم 20 من الشهر الجاري .

أخبار متعلقة

المصري بالأبيض والأخضر أمام جرين بافلوز بالكونفدرالية

المصري بالأبيض والأخضر أمام جرين بافلوز بالكونفدرالية
نفاذ تذاكر مباراة المصري وجرين بافلوز بالكونفدرالية

نفاذ تذاكر مباراة المصري وجرين بافلوز بالكونفدرالية

الزمالك يكشف حقيقة أزمة ملعب الكونفدرالية

أكد أيمن حافظ، مدير الكرة بنادى الزمالك،أنه أرسل خطابا الى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" وأخطرهم بملاعب النادى فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

محمد ياسين ممثلا لاتحاد الكرة في مبارتي "المصري" بالكونفدرالية

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، محمد ياسين رئيس منطقة الكرة ببورسعيد، بتمثيل الاتحاد المصري في مبارة المصري أمام جرين بالفوز الزامبي بدور ال

«كوبر» يرفض إجبار لاعبى المنتخب على الإفطار فى رمضان

استطلاع رأى

  • الأسيوطي

    الأسيوطي

  • 5

    :

    1

    02:30 PM

    الدوري المصري
  • النصر

    النصر

  • توتنهام

    توتنهام

  • 1

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • أرسنال

    أرسنال

  • سبال

    سبال

  • 0

    :

    4

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • ميلان

    ميلان

  • بروسيا دورتموند

    بروسيا دورتموند

  • 2

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • هامبورج

    هامبورج

  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • برايتون

    برايتون

  • الفتح

    الفتح

  • 1

    :

    0

    05:15 PM

    الدوري السعودي للمحترفين
  • الشباب السعودي

    الشباب السعودي

  • سموحة

    سموحة

  • 0

    :

    1

    05:15 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • ملقا

    ملقا

  • 0

    :

    1

    05:15 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • جينيريشن فوت

    جينيريشن فوت

  • 2

    :

    0

    07:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 1

    :

    1

    07:20 PM

    الدوري السعودي للمحترفين
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 5

    :

    1

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • 4

    :

    0

    07:30 PM

    الكونفدرالية
  • جرين بافلوز

    جرين بافلوز

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 2

    :

    1

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • شالكه 04

    شالكه 04

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 3

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال سوسيداد

    ريال سوسيداد

الأكثر قراءة

كريم شحاتة: «لأول مرة أشاهد حكم يدخل المباراة لخسارتنا»

بالصور| «الأمازيجية» سر احتفال وليد أزارو مع الأهلي

قوات الأمن تنقذ حكام مباراة الزمالك وسموحة من الاعتداء
الأهلى يستبعد «معلول وأشرف» من موقعة المقاولون الثانية