المصري يتقدم على جرين بافلوز بالكونفدرالية

نجح المصري البورسعيدي فى تسجيل هدف التقدم فى شباك ضيفه جرين بافلوز الزامبي بالمباراة المقامة بينهما حاليا بالدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية"..

جاء هدف التقدم عبر اسلام صلاح بالدقيقة 14 من عمر المباراة.

ويستضيف المصري البورسعيدي، اليوم السبت، جرين بافلوز الزامبي على إستاد بورسعيد، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويقام لقاء الإياب في زامبيا يوم 20 من الشهر الجاري .