إنبي يهزم الإسماعيلي ويشعل المنافسة على المركز الثاني بالدوري

عاد فريق إنبي للانتصارات مجددًا ببطولة الدوري الممتاز اليوم، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 25.

وبدأ إنبي التسجيل عن طريق عرفة السيد في الدقيقة 58، وأضاف محمد مجدي"أفشة"، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وظهر إنبي بشكل أفضل من الإسماعيلي على مدار الـ90 دقيقة، في الوقت الذي أهدر فيه الدارويش فرصة التقدم عن طريق محمود متولي الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 40 من الشوط الأول، تصدى لها عماد السيد ببراعة.

وكان آخر انتصار لإنبي في بطولة الدوري في الأسبوع 19، حين فاز وقتها الفريق البترولي على وادي دجلة بهدف دون رد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبي للنقطة 35، في المركز السادس، ويتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة46، في المركز الثاني، لتشتعل المنافسة على المركز الثاني حيث يلاحقه كل من المصري والزمالك بنفس الرصيد 42 نقطة.