بالفيديو| صلاح محسن يسجل "الرابع" للأهلي أمام النصر

أضاف اللاعب صلاح محسن، الهدف الرابع للأهلي في مرمى النصر، في الدقيقة49، باللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدوري ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

كان المغربي وليد أزارو، قد سجل الهدف الأول والثاني للأهلي في الدقيقتين 15 و33 على الترتيب، وأضاف محمد هاني الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من، شريف إكرامي، علي معلول، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، عمرو السولية، حسام عاشور، صلاح محسن، جونيور أجايي، أحمد حمودي، وليد أزارو.