الزمالك يحبط انتفاضة النصر ويقتنص وصافة الدورى"مؤقتا"

أحبط فريق الكرة بنادى الزمالك، انتفاضة النصر وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف بالمباراة التى جرت مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، في إطار مواجهات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم النصر بالدقيقة 15 عبر محمد حسن ميدو من ركلة جزاء، وتعادل كابونجو كاسونجو للزمالك من رأسية رائعة بالدقيقة 32 وأضاف محمود الونش الهدف الثاني للفارس الأبيض بالدقيقة 45.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيلة مكونة من: الحارس أحمد الشناوي، أمامه معروف يوسف ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وحمدي النقاز للدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر وعبد الله جمعة وأيمن حفني للوسط، وكاسونجو في الهجوم.

بينما يلعب النصر بتشكيلة مكونة من: الحارس مصطفى حطبة، أمامه أحمد السباعي وخالد رضا وأحمد صبحي ومؤمن عاطف للدفاع، وحجاج عويس وحسين الحسيني ومحمود القط وأحمد عبد العال للوسط، وعماد حمدي ومحمد حسن ميدو في الهجوم.

سيطر النصر على مجريات النصف الأول من الشوط، وتوهج هجوميا وأضاع العديد من الفرص وسط اختفاء تام للاعبي الزمالك، ونجح الفريق الأحمر في التقدم من ركلة جزاء بالدقيقة 15 عن طريق ميدو.

نشط الزمالك بعد مرور النصف ساعة الأولى من المباراة ، بعدما أظهر قوة شخصيته مسجلا هدفين جاءا عن طريق كابونجو كاسونجو ومحمود الونش بالدقيقتين 32 و 45.

دخل الزمالك الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة وأعصاب هادئة بعد حسمه للشوط الأول، وبحث عن تعزيز تقدمه بعدد من الفرص كان أخطرها الإنفراد الذى أضاعه عبدالله جمعة.

بمرور الوقت سيطر الهدوء النسبي على مجريات المباراة، فى ظل دفاع المنطقة الذى يطبقه نادى النصر، بجانب ركون لاعبى الزمالك للنتيجة، وبحث النصر عن تسجيل التعادل معتمدا على الهجمات المرتدة التى كانت تتحطم أمام صخرة دفاعات الزمالك.

أجرى ايهاب جلال التبديل الأول بالدقيقة 72، بالدفع بأحمد مدبولى بدلا من محمد عنتر، أعقبه تبديلا بنزول روقة بدلا من محمود عبدالعزيز بحثا عن تنشيط الجانب الهجومى للفريق الأبيض.

غلب على لاعبى الزمالك الأداء النمطى ولم تقدم عناصر الفريق الأبيض أى مردود فنى جديد وإعتمدت على محاولات عبدالله جمعة فى الإختراق وإرسال تمريرات داخل منطقة الجزاء من دون صنع جمل تكتيكية تساهم فى خلخلة دفاعات النصر.

عمد الزمالك على إضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة للحفاظ على تقدمه، وأجرى ايهاب جلال التبديل الثالث بنزول حازم امام بدلا من أيمن حفنى، حتى أطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة.

بهذه النتيجة يقتنص الزمالك وصافة الدورى "مؤقتا" برصيد 48 نقطة ، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الثالث الذى يتبقى له مباراتين، و6 نقاط عن المصري البورسعيدي، الذى يتبقى له ثلاث مواجهات .

وتجمد رصيد النصر القاهرى عند 14 نقطة بالمركز الأخير، ويقترب خطوة كبيرة من الهبوط لدورى الدرجة الثانية.