قطار انتصارات الأهلي يدهس الإنتاج .. ويقترب من التتويج بـ"الدوري"

وضع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى قدمه على منصات التتويج بلقب الدورى رقم 40 فى تاريخه، بالفوز الصعب الذى حققه على حساب الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف بالمباراة التى جرت مساء اليوم السبت على ملعب، ستاد القاهرة، في الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

تقدم النادى الأهلى عبر أحمد حمودي بالدقيقة 10 أدرك الإنتاج التعادل عن طريق خالد قمر من ركلة جزاء بالدقيقة 12، وجاء الهدف الثاني للحمر عبر النيجيري جونيور أجاى بالدقيقة 77.

ضمت تشكيلة الأهلي محمد الشناوي لحراسة المرمى ومحمد نجيب وأيمن أشرف وأحمد فتحي والتونسي علي معلول للدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي، والنيجيري جونيور أجاي للوسط، وصلاح محسن والمغربي وليد أزارو للهجوم.

بينما ضمت تشكيلة النادى الحارس عامر محمد عامر وأمامه الرباعي معاذ الحناوي ولؤي وائل والسيد الشبراوي وأسامة محمد للدفاع، ومحمد محسن ليلة وعبد العزيز موسى والزيمبابوي عباس أميدو وعبد الرحمن محمد "بودي" للوسط، ومحمد خليفة وخالد قمر للهجوم.

وجاءت المباراة حماسية في بدايتها لرغبة الفريقين فى امتلاك زمام المباراة مبكرا، وهز شباك المنافس لإرباك حساباته، واستطاع المارد الأحمر تسجيل هدفا عبر أحمد حمودى لكنه ألغى بداعى التسلل.

ارتفعت وتيرة المباراة عند الدقيقة الثامنة حينما سقط احمد فتحي داخل منطقة جزاء الإنتاج مطالبا بالحصول على ركلة جزاء لتعرضه للإعاقة لكن الحكم رفض احتسابها.

رد الأهلى جاء عنيفا عن طريق أحمد حمودى الذى انفرد بمرمى الإنتاج مسجلا هدف التقدم للفرسان الحمر بالدقيقة العاشرة.

استطاع الإنتاج الحربي ادارك التعادل بعد دقائق معدودة من هدف أحمد حمودى، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء سددها خالد قمر ليعيد اللقاء الى نقطة البداية...

عقب الهدف لعب الإنتاج بطريقه تأمين المناطق الخلفية وتكثيف منطقة الوسط بأكبر عدد من اللاعبين لتشكيل صعوبات أمام المحاولات الحمراء.

ضغط الفار س الأحمر بقوة عقب هدف الإنتاج وهدد مرمى منافسه العسكرى بعدد من الكرات كان أخطرها تسديدة صلاح محسن التى علت العارضة .

بادل الإنتاج منافسه الأهلى الهجمات وكاد خالد قمر أن يسجل ثاني أهدافه بالمباراة لولا تدخل محمد الشناوى.

أجرى البدرى تبديلا اضطراريا مع الدقيقة 36 بنزول وليد سليمان بدلا من أحمد حمودى الذى تعرض للإصابة، وفرض لاعبو الأهلي أسلوبهم على الدقائق الأخيرة من الشوط بفضل تحركات أجاى والحاوى وصلاح محسن لكن محاولات الفريق الأحمر التوغل من العمق حافظ على التعادل بينهما حتى أطلق الحكم صافرته .

شهدت الربع ساعة الأولى من عمر الشوط ضغطا مكثفا من جانب النادى الأهلى، يقابله دفاع منطقة من الإنتاج والإعتماد على الهجمات المرتدة.

وتصدت العارضة لتسديدة الحاوى ، وبعده أضاع أجاى أخطر فرص اللقاء حينما سدد الكرة خارج مرمى الإنتاج وهو على بعد ياردات قليلة من شباك النادى العسكرى.

واستمر مسلسل اهدار الفرص الضائعة من جانب الأهلى، حيث انفرد المغربي وليد ازارو بشباك عامر عامر لكنه فشل فى التعامل مع الكرة ليتسبب فى ضياع هدف محقق للفرسان الحمر.

اضطر حسام البدرى لسحب حسام عاشور والدفع باسلام محارب لتنشيط الجانب الهجومي، وحاصر لاعبو الأهلى منافسه العسكرى فى وسط ملعبه بحثا عن الهدف الثاني لكن دون جدوى.

نجح النيجيري جونيور أجاى فى ترجمة استحواذ الأهلى بهدف ثاني بالدقيقة 77، حيث قاد عمرو السولية هجمة عنترية وسدد كرة قوية تصدي لها عامر عامر بصعوبة ليتأتى النسر النيجيري ويضعها فى الشباك.

لم يرفض الإنتاج الراية البيضاء، وانتفض باحثا عن الهدف الثاني له ، لكن خبرة لاعبى الأهلى حافظت على التقدم الأحمر.

اعترض الجهاز الفنى للأهلى بشدة بعدما رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لوليد سليمان وذلك قبل خمس دقائق من انتهاء المباراة.

وحل حسام غالى بديلا لصلاح محسن للحفظ على نتيجة المباراة، حتى حصل على ماتمنى واستهلك ما تبقى من المباراة حتى أطلق الحكم صافرته معلنا فوز أبناء حسام البدرى بالمباراة.

واستفاد الأهلى من تعثر الإسماعيلي أمام طنطا، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة، موسعا الفارق مع صاحب الوصافة إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 36 نقطة محتلا المركز السادس.