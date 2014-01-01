الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب إنبي يتحدث عن منافس الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

سفير مصر في الجابون يحذّر الأهلي من الرطوبة والامطار

تحسن حالة «عبد الله السعيد»

سفير مصر في الجابون يحذّر من قوة «مونانا» قبل مواجهة الأهلي

كبسة على الزمالك.. 3 لجان لفحص «العضويات المستثناة» و«الميزانية» والتفتيش على محاضر المجلس

منذ 53 دقيقة
كتب: محمد يحيي
كبسة على الزمالك.. 3 لجان لفحص «العضويات المستثناة» و«الميزانية» والتفتيش على محاضر المجلس

رئيس الزمالك وبجواره هاني زادة

نقلا عن العدد الورقي

بدأت ثلاث لجان للتفتيش والمراقبة عملها فى نادى الزمالك، فى سابقة هى الأولى من نوعها، لحصر ما قام به مجلس الإدارة، سواء الحالى، الذى تم انتخابه منذ 3 أشهر فقط، أو المجلس السابق الذى كان يرأسه مرتضى منصور أيضاً.

وتوجد حالياً لجنة لفحص العضويات الجديدة التى قام بعملها رئيس النادى الحالى، والبالغة 16 ألف عضوية مستثناة وفقاً لتصريحات مرتضى نفسه، وتم تشكيل هذه اللجنة من إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف النيابة العامة بسبب البلاغ الذى تقدم به عدد من أعضاء النادى بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد العضويات المستثناة.

أما اللجنة الثانية الموجودة فى نادى الزمالك حالياً، فهى لجنة لفحص الميزانية والتى تقوم بمراجعة تقريرين للجهاز المركزى للمحاسبات عن النادى الأول لعام 2014، والثانى لعام 2015، علماً بأن ذلك التقرير كان قد تضمن بعض الملاحظات حول تحويل العملات الأجنبية للمصرية.

واللجنة الثالثة هى من إدارة التفتيش التابعة لمديرية الشباب والرياضة ويرأسها صالح إبراهيم، وبدأت تلك اللجنة عملها من الخميس الماضى، حيث تقوم بمراجعة محاضر مجلس الإدارة الحالى، الذى انتخب قبل ثلاثة أشهر، فى حين أنه لم يرسل أى محضر لاجتماعات المجلس إلى المديرية، كما ستقوم بعمل مراقبة مالية على نشاط المجلس خلال الفترة الماضية.

المجلس لم يرسل لمديرية الشباب والرياضة أى محضر اجتماع منذ 3 أشهر..

كانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد أرسلت خطاباً إلى الزمالك تطلب فيه محاضر اجتماعات المجلس، وتستفسر عن سبب عدم إرسال تلك المحاضر حتى الآن.

أما اللجنة الرابعة، فكانت قبل أسبوع وهى لجنة خبراء من جهاز «الكسب غير المشروع» وجدت فى النادى لفحص أوراق النادى المتعلقة بالبلاغ المقدم من ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، ضد هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، بسبب فتح حساب باسمه لتلقى أموال النادى.

وعلمت «الوطن» أن هناك أزمة كبيرة داخل مديرية الشباب والرياضة بمعرفة وزير الشباب بسبب الخطاب الذى أظهره رئيس النادى بموافقة الجهة الإدارية على فتح الحساب، وتم الكشف عن أن هذا الخطاب ليس قراراً حتى يتم تحصينه بعد مرور 60 يوماً، كما يقول رئيس الزمالك، وإنما فتوى من مدير الشئون القانونية رداً على مذكرة ممدوح عباس بشكوى النادى فى هذه القضية، خصوصاً أنها لا تحمل توقيع مدير مديرية الشباب والرياضة أو ختم النسر.

ومصدر: خالد عبدالعزيز أصدر تعليمات بكشف كل المتورطين

ووفقاً لمصدر فى مديرية الشباب والرياضة، فإن أحمد صالح، مدير المديرية، قام بإرسال خطابين لوزير الشباب ومحافظ الجيزة ضد أحمد زكى، مدير الشئون القانونية، وعماد طه، وكيل الوزارة لشئون الرياضة، لكون المستند الذى نشره الزمالك يحمل توقيعهما، وأن ذلك تم بناءً على تعليمات من الوزير نفسه، الذى توعد كل المتورطين بالحساب قانونياً، خصوصاً أن الزمالك يتأخر فى سداد مستحقات الدولة المتمثلة فى الضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى أن رئيس الزمالك كان قد قال فى تصريحاته قبل أيام إنه وفقاً لما يقوله الوزير حالياً يصبح مداناً معه فى تلك القضية، كونه أصدر قرارات لاحقة على قرار فتح الحساب، وبالتالى فهو يقر بصحته.

أخبار متعلقة

اتهامات متبادلة بمديرية الشباب والرياضة

اتهامات متبادلة بمديرية الشباب والرياضة
بعد تعثر الإسماعيلي ونشوة الزمالك.. "حسبة" النقاط التي يحتاجها الأهلي لحصد النجمة الرابعة

بعد تعثر الإسماعيلي ونشوة الزمالك.. "حسبة" النقاط التي يحتاجها الأهلي لحصد النجمة الرابعة

الأحد.. الزمالك يُطعم لاعبيه قبل السفر إلى إثيوبيا

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجرعة التطعيم غدًا الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وزير الشباب والرياضة يهدد بحبس المتورطين فى «الحساب البنكى» للزمالك

هدد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بتطبيق القانون على المتورطين بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة فى إرسال خطاب

أخبار قد تعجبك

أكرم توفيق: فضلت الأهلى عن الزمالك بـ«صلاة استخارة» ولن أرحل مهما جلست على «الدكة»

استطلاع رأى

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • -

    :

    -

    02:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    04:05 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • أرسنال

    أرسنال

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    كأس الرابطة الإنجليزية
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • -

    :

    -

    07:30 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال سوسيداد

    ريال سوسيداد

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • -

    :

    -

    07:30 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • روما

    روما

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • ميلان

    ميلان

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • مارسيليا

    مارسيليا

الأكثر قراءة

نجم الزمالك لـ"مرتضى" : "هنقطع لسانك قبل ما تغلط في رموز الزمالك"

«الصين» تشعل أزمة تجديد عقدي «فتحي والسعيد» مع الأهلي

جماهير الأهلى تهاجم حكم مباراة الإنتاج :"فضيحة"
وزير الشباب والرياضة يهدد بحبس المتورطين فى «الحساب البنكى» للزمالك