65 ألف دولار من شخصية عربية شهيرة لحارس الزمالك للهروب للنادى الأهلى

نقلا عن العدد الورقي

فى مفاجأة من العيار الثقيل، علمت «الوطن» أن أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك، حصل على مبلغ 65 ألف دولار من شخصية عربية بارزة، وعاشقة للنادى الأهلى، مقابل موافقة الحارس على الرحيل للدورى السعودى، والعودة منه سريعاً إلى صفوف القلعة الحمراء استغلالاً لعدم تجديد «الشناوى» لعقده مع الفريق الأبيض حتى الآن.

فى سياق مختلف، سيطرت حالة من الاستياء على مؤيد العجان، الظهير الأيسر للفريق، بسبب تجاهل إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، له أو حتى الحديث معه حتى قبل إصابته، حيث قال اللاعب للمقربين منه إن المدرب لم يحرص حتى على التحدث معه خلال الفترة الأخيرة لشرح أسباب استبعاده من المباريات قبل الإصابة حتى مع استبعاد أحمد فتوح، الظهير الأيسر الوحيد، مشدداً على أنه سيرحل عن الفريق فى حالة استمرار تجاهله من قِبل المدير الفنى.

وتلقى الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، تأكيدات خلال الساعات القليلة الماضية عن طريق إحدى شركات التسويق بأن نادى الشباب السعودى يراقبه بشدة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وشدد اللاعب على أنه يركز مع الفريق حالياً ولا يشغل باله بأى أمور أخرى.

وينتظم الفريق فى معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش غداً «الثلاثاء» ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدورى.

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك يوم 3 مارس المقبل موعداً مبدئياً للسفر إلى إثيوبيا استعداداً لخوض مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبى فى ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية، والمقرر لها يوم 7 مارس المقبل، وتمت مخاطبة الكاف حالياً لمعرفة ملعب المباراة بعد ما تقرر نقله من أديس أبابا لملعب أواسا.

واعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الاجتماع الطارئ أمس، عقْد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وعَقْد محمد عنتر الذى تم التعاقد معه من صفوف الأسيوطى، وعقد محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق، الذى تم التعاقد معه من صفوف سموحة، واعتماد مصروفات سفرية الفريق إلى إثيوبيا، واعتماد إسماعيل يوسف رئيساً للبعثة.