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عاجل| بلاغ لـ"الأموال العامة العليا" ضد نائب رئيس الزمالك

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد يحيى
عاجل| بلاغ لـ"الأموال العامة العليا" ضد نائب رئيس الزمالك

شعار نادي الزمالك

تقدم هاني شكرى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، ضد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، بسبب قيامه بإرسال مخاطبات لبعض الأندية الأجنبية، مثل التعاون السعودي، والاتفاق السعودى، ونادي اتحاد جدة، ونادي أهلى جدة، ونادي بازل السويسري لتحويل مبالغ إعارة لاعبي الزمالك لهذه الأندية على الحساب الشخصي الذي تم فتحه باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة الحالي.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق في بلاغات مقدمة من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وغيره من أعضاء النادي، وتتواجد لجان حاليا داخل النادي من الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع لمراجعة الأوراق المالية للنادي، وتقديم تقرير عنها لنيابة الأموال العامة العليا.

كما كان شكري قد تقدم ببلاغ لمنع هاني زادة من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات في أزمة الحساب البنكي الخارجي.

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