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النيابة العامة تستدعي اتحاد الكرة بسبب جماهير الأهلي

اليوم AM 12:32
كتب: إبراهيم منصور
النيابة العامة تستدعي اتحاد الكرة بسبب جماهير الأهلي

جماهير الأهلي

تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استدعاء من النيابة العامة، للاستماع لأقوال مسئولي الجبلاية، في أعمال الشغب التي وقعت أول أمس من بعض جماهير الأهلي خلال لقاء مونانا الجابوني.

وتسود حالة من الغضب الشديد، داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، نتيجة ما حدث من بعض جماهير الأهلي، خلال لقاء مونانا الجابوني، الذي انتهى بهزيمة الأخير برباعية نظيفة، في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن، يدلي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، وثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد ، بأقوالهما في أعمال الشغب التي وقعت في مباراة الأهلي باستاد القاهرة.

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