بالصور| "صفقة الزمالك" فى طريقها للقاهرة

أكدت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد شوبير، أن جون أوبي ميكيل لاعب المنتخب النيجيري سوف يصل إلى القاهرة خلال ساعات للتفاوض مع الزمالك من أجل الانضمام له خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصفحة، أن مواصفات أوبى ميكيل تؤكد انه قد يكون صفقة الزمالك التى أعلن عنها رئيس القلعة البيضاء، وسوف يقيم في أحد فنادق القاهرة تحت حراسة مشددة.

وكان رئيس الزمالك قد أكد من قبل، أنه سيعلن الصفقة المدوية للفارس الأبيض يوم السبت بعد المقبل، مضيفا، أنها ستسبب "حالات إغماء كبيرة في الشارع الرياضي المصري بعد سماع صاحب صفقه القرن".