البدري يرد عبر «الوطن سبورت» على حقيقة رحيله عن تدريب الأهلي

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حسام البدري
رد حسام البدري المدير الفني للأهلي عبر الوطن سبورت على حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء بسبب تلقيه العديد من العروض السعودية والليبية.
وقال البدري في تصريحات خاصة للوطن سبورت عن حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء:"هذا الكلام عار تماما من الصحة، ويهدف إلى زعزعة استقرار الفريق الذي يمر بفترة جيدة في الوقت الحالي".
وأشار البدري إلى أنه لن يرحل عن تدريب الأهلي مهما كانت الإغراءت المادية، مشددا على غضبه من ترويج الأكاذيب من أجل زعزعة استقرار الفريق، قائلا:" حاجة غريبة جدا".
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، في تمام السابعة مساء غدًا الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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