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تأكيدًا لـ«الوطن سبورت»| رسميًا.. «فتحي» يجدد عقده مع الأهلي «موسمين»

اليوم AM 10:26
كتب: علي سمير وأحمد خالد
تأكيدًا لـ«الوطن سبورت»| رسميًا.. «فتحي» يجدد عقده مع الأهلي «موسمين»

أحمد فتحي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أحمد فتحي، مدافع الفريق قام بتجديد عقده لمدة عامين.

وأضاف أن اللاعب حضر إلى منزله فجر اليوم، على أن ينتظم في مران الفريق غدًا الثلاثاء، قبل السفر للجابون لمواجهة مونانا في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن فتحي لم تكن له أية مطالب، ووقع على بياض، تاركًا للأهلي تقديره بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن فتحي قال إنه مهما كان تفكيره في تأمين مستقبله، لكنه لا يستطيع أن يرى نفسه بعيدا عن الأهلي.

وكان "الوطن سبورت" قد أكد في الأيام الماضية اتفاق "فتحي" على التجديد.. أحمد فتحي يتفق مع الأهلي على تجديد عقده

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