عبدالله السعيد يحذف حسابات الأهلي من «السوشيال ميديا»

قام عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحذف المتابعة لحسابات الأهلي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك صباح اليوم الإثنين.

وتعرض عبدالله السعيد للهجوم من جانب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذف متابعته لحسابات النادي الأهلي على "إنستجرام".

وقام اللاعب بحذف أنه لاعب في النادي الأهلي من حساباته على إنستجرام وتويتر وفيس بوك، ما أثار غضب الجماهير بشكل كبير.

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد يرفض تجديد عقده مع الأهلي، حيث ينتهي عقد اللاعب في نهاية الموسم الكروي الجاري.