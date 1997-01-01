رسميًا.. ثلاثي القمة المصرية يشارك في البطولة العربية

شهد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم توقيع أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي على عقود المشاركة في بطولة الأندية العربية المقبلة ، حيث قام بالتوقيع عن الاتحاد المصري ممثلا للاتحاد العربي لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، و طلال الشيخ مندوبا عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

فيما قام بالتوقيع عن الأندية المصرية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، و المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي ، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

وشهد مراسم التوقيع الكابتن مجدي عبد الغني والمهندس أحمد مجاهد عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.