بالمستندات| "عقد مضروب" لعبدالله السعيد مع الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، خلال الساعات القليلة الماضية، عقد مضروب لتوقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلى، على عقود إنتقاله الى نادى الزمالك الموسم المقبل.

فى الوقت الذى أكد فيه عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن المفاوضات مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق تسير نحو حسم التجديد خلال ساعات، وأنه يرفض الاجتهادات المثارة حول الصفقة ويطالب الجميع بعدم تداول الأمر، دون معلومات من المسئول عن ملف التجديد، وانه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في حال إتمام التجديد، فور توقيعه.