عاجل| عبد الله السعيد يجدد للأهلى لمدة عامين

وقع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى على عقوده الجديدة مع الأهلى لمدة موسمين مقبلين.

وجاء ذلك عقب اجتماعين الأول مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والثاني مع محمود الخطيب رئيس النادي بحضور تركى أل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي وعبد العزيز عبد الشافي عضو لجنة الكرة، وحسام غالي قائد الفريق.