بالصور| وصول عمرو دياب لاستاد القاهرة لحضور حفل افتتاح بطولة تركي آل الشيخ

وصل كلًا من عمرو دياب ومحمد حماقي ومحمد هنيدي، للصالة المغطاة باستاد القاهرة لحضور فعاليات حفل افتتاح بطولة المستشار تركي آل الشيخ للألعاب الإلكترونية التي ستستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام هم 13-14-15 مارس الجاري، حيث يعد ميدو أول النجوم الحاضرين.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح اليوم بحضور نخبة من نجوم الرياضة بمصر على رأسهم خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وكلًا من حسام غالي ووليد سليمان نجوم النادي الأهلي، وعماد متعب وعصام الحضري وحسن شحاته المدير الفني السابق لمنتخب مصر وحازم إمام رمز الزمالك، وأحمد حسن عميد لاعبي العالم، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك ، وحسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي ووليد صلاح الدين لاعب الأهلي الأسبق.