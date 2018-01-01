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بالصور| "الوطن سبورت" ينفرد بتفاصيل عقد عبد الله السعيد مع الزمالك قبل التمديد للأهلى

اليوم PM 01:35
كتب: محمود فؤاد
بالصور| "الوطن سبورت" ينفرد بتفاصيل عقد عبد الله السعيد مع الزمالك قبل التمديد للأهلى

عبد الله السعيد

علم "الوطن سبورت" بتفاصيل العقد الذى وقعه عبد الله السعيد لنادى الزمالك قبل التجديد للقلعة الحمراء أمس لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

حيث تم الإتفاق على أن يحصل عبد الله السعيد لاعب الأهلي على 60 مليون جنيه على موسمين، بحيث يحصل في الموسم الأول على 50 مليون جنيه، عند التعاقد، ويحصل اللاعب في الموسم الثاني على 10 ملايين جنيه في حين أن الموسم الثالث سيكون اختياري مع اللاعب ونادى الزمالك ويحق لأى طرف فسخ التعاقد.

وفى حال إتفاق الطرفين على الإستمرار للموسم الثالث، يحصل السعيد على 30 مليون جنيه.

ويذكر أن مسئولى الزمالك تكتموا على توقيع السعيد طوال الفترة الماضية، ولكن بمجرد تجديد تعاقده مع الأهلى، أعرب رئيس القلعة البيضاء عن ضيقه الشديد وأن اللاعب تلاعب بالجميع، وأكد خلال حديثه مع أحد المقربين منه أن سيكشف فى مؤتمر السبت المقبل، بالصوت والصورة، كواليس التعاقد مع اللاعب، الا أنه تمارس ضغوط عليه حاليا لإنهاء الأزمة وأن اللاعب سيقوم برد المبلغ الذى حصل عليه من الزمالك.

 

 

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