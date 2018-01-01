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بالفيديو| «مدبولي» يسجل الهدف الأول للزمالك أمام الرجاء

منذ 47 دقيقة
كتب: حسين غريب
بالفيديو| «مدبولي» يسجل الهدف الأول للزمالك أمام الرجاء

مدبولي

سجل اللاعب أحمد مدبولي الهدف الأول للزمالك  في مرمى الرجاء بالدقيقة 12 في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المممتاز.

ودخل الأبيض تلك المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، الدفاع: معروف يوسف - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد مدبولي- عماد فتحي، الهجوم: محمد عنتر - باسم مرسي.

على جانب أخر جاء تشكيل الرجاء كالتالي : حراسة المرمى : محمود الزنفلي، خط الدفاع: علي العربي وأحمد عبد الواحد ومحمد جبر ومحمد يسري، خط الوسط: محمود صبري و بلال جمال ومحمد عبد الله و ستيفن بوفوي، خط الهجوم :أحمد مصطفى لالا وحمادة ناصر.

 

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