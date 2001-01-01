بالفيديو| باسم مرسي يضيف الرابع للزمالك أمام الرجاء

أضاف باسم مرسي، الهدف الرابع للزمالك في مرمى الرجاء، والثاني له في المباراة بالدقيقة 81 في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المممتاز.

كان الزمالك قد بدأ التسجيل عن طريق أحمد مدبولي وأضاف باسم مرسي الهدف الثاني ومحمود عبدالعزيز الهدف الثالث.

ودخل الأبيض تلك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، الدفاع: معروف يوسف - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد مدبولي- عماد فتحي، الهجوم: محمد عنتر - باسم مرسي.

على جانب أخر جاء تشكيل الرجاء كالتالي : حراسة المرمى : محمود الزنفلي، خط الدفاع: علي العربي وأحمد عبد الواحد ومحمد جبر ومحمد يسري، خط الوسط: محمود صبري و بلال جمال ومحمد عبد الله و ستيفن بوفوي، خط الهجوم :أحمد مصطفى لالا وحمادة ناصر.