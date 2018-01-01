بالفيديو| «باسم مرسي» يقود الزمالك لاكتساح الرجاء برباعية

حقق الزمالك انتصاره السابع على التوالي عقب الفوز على الرجاء بأربع أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعهما ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من منافسات الدوري المصري.

وارتقى الزمالك لوصافة الدوري المصري بـ54 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرجاء عند النقطة 22 في المركز السابع عشر.

افتتح أحمد مدبولي أهداف الزمالك في الدقيقة 12 بتصويبة على يسار حارس الرجاء من داخل منطقة الجزاء، ثم عاد باسم مرسي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20، ليسجل أول أهدافه مع الزمالك هذا الموسم بعد غياب 248 يوم.

وفي الدقيقة 33 أطلق محمود عبد العزيز الهدف الثالث بتصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الزونفلي.

واختتم باسم مرسي أهداف الزمالك في الدقيقة 82 محرزا الهدف الرابع للفارس الأبيض والثاني له في اللقاء.

وتحصل الرجاء على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة بعد عرقلة أحمد الشناوي لحمادة ناصر مهاجم الرجاء.

وسددها حمادة ناصر على يسار أحمد الشناوي محرزا هدف الرجاء الوحيد في اللقاء.

وحقق الزمالك الفوز السابع على التوالي في الدوري المصري في ظل منافسته على استعادة المركز الثاني.