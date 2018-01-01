الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الأهلي يكرم «نبيلة معتز» بعد تتويجها بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للتنس

وصول سمير حلبية بعد رحلة علاج في فرنسا

الأسطورة بيليه يحصد جائزة جديدة

إيهاب جلال: هدفنا إسعاد جماهير الزمالك

بالفيديو| «باسم مرسي» يقود الزمالك لاكتساح الرجاء برباعية

منذ 45 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| «باسم مرسي» يقود الزمالك لاكتساح الرجاء برباعية

الزمالك والرجاء

حقق الزمالك انتصاره السابع على التوالي عقب الفوز على الرجاء بأربع أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعهما ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من منافسات الدوري المصري.

وارتقى الزمالك لوصافة الدوري المصري بـ54 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرجاء عند النقطة 22 في المركز السابع عشر.

افتتح أحمد مدبولي أهداف الزمالك في الدقيقة 12 بتصويبة على يسار حارس الرجاء من داخل منطقة الجزاء، ثم عاد باسم مرسي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20، ليسجل أول أهدافه مع الزمالك هذا الموسم  بعد غياب 248 يوم.

وفي الدقيقة 33 أطلق محمود عبد العزيز الهدف الثالث بتصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الزونفلي.

واختتم باسم مرسي أهداف الزمالك في الدقيقة 82 محرزا الهدف الرابع للفارس الأبيض والثاني له في اللقاء.

وتحصل الرجاء على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة بعد عرقلة أحمد الشناوي لحمادة ناصر مهاجم الرجاء.

وسددها حمادة ناصر على يسار أحمد الشناوي محرزا هدف الرجاء الوحيد في اللقاء.

وحقق الزمالك الفوز السابع على التوالي في الدوري المصري في ظل منافسته على استعادة المركز الثاني.

   

 

أخبار متعلقة

70 دقيقة| دخول محمد إبراهيم بدلا من فتحي.. ولاعب الرجاء «يبصق» على جمهور الزمالك

70 دقيقة| دخول محمد إبراهيم بدلا من فتحي.. ولاعب الرجاء «يبصق» على جمهور الزمالك
لاعب الرجاء يبصق على جماهير الزمالك

لاعب الرجاء يبصق على جماهير الزمالك

ولايتا ديتشا يصل القاهرة الجمعة لمواجهة الزمالك

يصل فريق ولايتا ديتشا الأثيوبي إلى القاهرة فجر الجمعة المقبلة، لمقابلة الزمالك في إياب دور الـ32 من كأس الاتحاد الأفريقي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها الأحد

جماهير الزمالك لمحمد إبراهيم: «الأهلي لا انت مننا»

قام أحد جماهير الزمالك المتواجدة في استاد القاهرة بالهتاف إلى محمد إبراهيم قائد الفريق الأبيض قبل نزوله في مباراة الرجاء قائلا: "الأهلي لأ يا محمد انت مننا"

أخبار قد تعجبك

«مالية الزمالك» تتحدى «مرتضى» وترفض مزايدة البث الفضائى

استطلاع رأى

  • طنطا

    طنطا

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري المصري
  • الأسيوطي

    الأسيوطي

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 2

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • أنجيه

    أنجيه

  • بيشكتاش

    بيشكتاش

  • 1

    :

    3

    07:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 2

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • الزمالك

    الزمالك

  • 4

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الرجاء

    الرجاء

  • برشلونة

    برشلونة

  • 2

    :

    0

    09:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • تشيلسي

    تشيلسي

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل عقد «السعيد» مع الزمالك.. ٩٠ مليون جنيه

حسام غالي يتصل بأحمد مرتضى لإعادة مقدم عقد "السعيد"

الزمالك يعتزم تقديم شكوى ضد عبدالله السعيد
مونديال روسيا 2018 تحت رحمة الجاسوسية