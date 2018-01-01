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«الوطن سبورت» يكشف تفاصيل اتفاق أحمد توفيق مع الأهلي

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد السيسي
«الوطن سبورت» يكشف تفاصيل اتفاق أحمد توفيق مع الأهلي

أحمد توفيق

عقد احمد توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية جلسة مع مسئولي الأهلي في فندق الفورسيزون من أجل الاتفاق علي للانتقال للقلعة الحمراء.

وعلم «الوطن سبورت» ان توفيق حصل على مبلغ ثلاثة ملايين ونصف من الاهلي ووقع على عقد للانتقال للأهلي وزيادة سنوية في العقد مليون ونصف في كل موسم وتواجد في الجلسة والتي كانت تحت رعاية الأمير ترك ال شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي عدلي القيعي مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وسيحصل توفيق في الموسم الاول على سبعة ملايين جنيه وفي الموسم الثاني ثمانية ملايين ونصف وفي الموسم الثالث عشرة ملايين خالية من الضرائب.

وينتهي تعاقد أحمد توفيق مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل وبالتالي يحق له التوقيع لأى ناد بشكل رسمي فى شهر يناير المقبل.

 

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