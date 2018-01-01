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عاجل| حجز قضية بطلان انتخابات الزمالك للحكم

اليوم PM 05:48
كتب: محمد يحيي
عاجل| حجز قضية بطلان انتخابات الزمالك للحكم

نادي الزمالك

قرر مركز محكمة التسوية باللجنة الأولمبية حجز الدعوة المرفوعة من مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق لبطلان انتخابات الزمالك للحكم يوم 2 أبريل المقبل.

وكان «عبد الخالق» رفع دعوة وهى القضية رقم 39 المطالبة ببطلان اللائحة الجديدة والقضية رقم 102 المطالبة ببطلان إعلان شروط الترشح للانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني بطلان الانتخابات .

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