عاجل| حجز قضية بطلان انتخابات الزمالك للحكم

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نادي الزمالك
قرر مركز محكمة التسوية باللجنة الأولمبية حجز الدعوة المرفوعة من مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق لبطلان انتخابات الزمالك للحكم يوم 2 أبريل المقبل.
وكان «عبد الخالق» رفع دعوة وهى القضية رقم 39 المطالبة ببطلان اللائحة الجديدة والقضية رقم 102 المطالبة ببطلان إعلان شروط الترشح للانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني بطلان الانتخابات .
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