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تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للزمالك

منذ 36 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للزمالك

تركي أل الشيخ

أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن نادي الزمالك منح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية منصب الرئيس الشرفي للنادى

وشدد على أن الأمير تركي آل الشيخ طلب من الأهلي والزمالك الحصول على الرئاسة الشرفية مقابل بناء استاد للأهلي وآخر للزمالك وذلك خلال أول جلسة جمعتنى به

وأضاف "منحنا تركي آل الشيخ المنصب الشرفي من أجل بناء ستاد الزمالك وهو رجل يريد تطوير الرياضة المصرية بشكل عام لكنه أخطأ في بعض الأشياء"

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