موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

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الأهلي
يستضيف ملعب الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرافيل، مباراة الأهلي ومونانا، ضمن منافسات مباراة الإياب من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة وانتهت بأربعة أهداف دون مقابل.
وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، وستبث عبر قناة «أون سبورت»، والتي قامت بشراء حق بث المباراة.
وسوف يتأهل الفائز في مجموع المباراتين لدور الستة عشر، الذي يقام بنظام المجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل أول فريقين لدور الثمانية.
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