الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| "ثلاثى الزمالك" فى مؤتمر"مرتضى"

الاتحاد العراقي يشكر تركي آل الشيخ

بالصور| حكام مباراة الزمالك وبطل أثيوبيا يؤدون تدريباتهم بملعب "الأبيض"

غدا| "الخطيب" يقدم كشف حساب للجمعية العمومية في مؤتمر صحفي .. واحتفالية لتكريم "الأساطير"

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

اليوم AM 11:28
كتب: محمد السيسي
موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

الأهلي

يستضيف ملعب الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرافيل، مباراة الأهلي ومونانا، ضمن منافسات مباراة الإياب من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة وانتهت بأربعة أهداف دون مقابل.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، وستبث عبر قناة «أون سبورت»، والتي قامت بشراء حق بث المباراة.

وسوف يتأهل الفائز في مجموع المباراتين لدور الستة عشر، الذي يقام بنظام المجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل أول فريقين لدور الثمانية.

أخبار متعلقة

حكم مباراة الأهلي والنصر يطرد والدة لاعب من المدرجات

حكم مباراة الأهلي والنصر يطرد والدة لاعب من المدرجات
«مونانا» يتخطى الظروف الصعبة ويسعى للانتصار على الأهلي بملعبه

«مونانا» يتخطى الظروف الصعبة ويسعى للانتصار على الأهلي بملعبه

«البدري» يحذر لاعبي الأهلي من التهاون أمام مونانا

عقد حسام البدرى، المدير الفني للأهلي، محاضرة خاصة مع لاعبيه، طالبهم بالهدوء فى الملعب وعدم التسرع فى إحراز الأهداف، مشدداً عليهم أن الحفاظ على شباك الفريق أهم م

الزمالك: «السعيد هو سبب تتويج الأهلي بالدوري ولو مرجعش الفلوس هيتسجن»

أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد لاعب مهم وهو السبب الرئيسي في تتويج الأهلي ببطولة الدوري قائلا "عبد الله السعيد هو اللي جا

أخبار قد تعجبك

الأهلي فوق الجميع: 40 دوري و4 نجوم

استطلاع رأى

  • سوانزي سيتي

    سوانزي سيتي

  • -

    :

    -

    02:15 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    04:30 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • مونانا

    مونانا

  • بورنموث

    بورنموث

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وست بروميتش ألبيون

    وست بروميتش ألبيون

  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • إيفرتون

    إيفرتون

  • الجزيرة الإماراتي

    الجزيرة الإماراتي

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي الإماراتي
  • العين

    العين

  • ليفربول

    ليفربول

  • -

    :

    -

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • واتفورد

    واتفورد

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • -

    :

    -

    07:30 PM

    الكونفدرالية
  • سيمبا

    سيمبا

  • سبال

    سبال

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • برايتون

    برايتون

الأكثر قراءة

محمد صلاح لعبدالله السعيد: «إبعدني عن مرتضى»

تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للزمالك

خاص| «عبدالله السعيد» مطلوب في السعودية ب«53 مليون» جنيه
الأهلي يجهز «الضربة القاضية» للزمالك