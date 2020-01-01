بالصور| لحظة توقيع عبدالله السعيد عقود الانضمام للزمالك

كشف رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده داخل النادي حاليا، عن صورة توقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلى، للزمالك.

وعلق أحمد مرتضى نجل رئيس النادي، والذي فشل خلال انتخابات النادي الماضية على مقعد نائب الرئيس، عبر حسابه على "تويتر" :"من اكثر اللاعبين الذين تعاقدت معهم احتراما شكرا مرتضى منصور الذي جعل لنادي #الزمالك قوه في التفاوض والتعاقد مع اي لاعب اعتماداً على مواردة".

ويعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا، من أجل كشف تفاصيل صفقة القرن التي أعلن عنها منذ عدة أسابيع، بأنها ستتسبب فى تعرض الكثيرين للإغماء في الشوارع، وكانت تتعلق بانتقال عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر من الأهلي إلى الزمالك، قبل أن يعلم مسئولو القلعة الحمراء بالأمر، ونالوا توقيع "السعيد" على عقود التمديد لمدة موسمين ليظل اللاعب مرتبطا بالنادي الأهلي حتى صيف 2020، وأعلن رئيس الزمالك التحدي بإعلانه كافة تفاصيل وكواليس تلك الصفقة، بالإضافة لتعليقه على أزمة النادي الحالية في ظل وجود لجنة مالية تشرف على النادي والتي تم تعيينها من قِبل وزارة الشباب والرياضة.