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دوري الأبطال| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي ومونانا»

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد السيسي
دوري الأبطال| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي ومونانا»

الأهلي

يقدم «الوطن سبورت» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ومونانا، ضمن منافسات مباراة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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