دوري الأبطال| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي ومونانا»

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الأهلي
يقدم «الوطن سبورت» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ومونانا، ضمن منافسات مباراة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
بورنموث
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05:00 PMالدوري الإنجليزي
وست بروميتش ألبيون
ستوك سيتي
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05:00 PMالدوري الإنجليزي
إيفرتون
الجزيرة الإماراتي
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06:30 PMدوري الخليج العربي الإماراتي
العين
ليفربول
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07:30 PMالدوري الإنجليزي
واتفورد
المصري البورسعيدي
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07:30 PMالكونفدرالية
سيمبا
سبال
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09:45 PMالدوري الإيطالي
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
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09:45 PMكأس الاتحاد الإنجليزي
برايتون
سوانزي سيتي
0
:
3
02:15 PMكأس الاتحاد الإنجليزي
توتنهام
الأهلي
1
:
0
04:30 PMدوري أبطال إفريقيا
مونانا
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