دوري الأبطال| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي ومونانا»

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام «مونانا» .. وظهور «هاني وميدو جابر»

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مونانا الجابوني، المقررة في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من