بالفيديو| الأهلي يؤكد تأهله لمجموعات الأبطال على حساب مونانا بهدفين في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وفريق مونانا الجابوني، على واقع تقدم المارد الأحمر 2-1، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل ثنائية القلعة الحمراء، ميدو جابر في الدقيقة 8، وأضاف وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 29، فيما أحرز هدف مونانا اللاعب ديفيد ماسيمبا في الدقيقة 43.

بدأت المباراة هجومية من لاعبي مونانا على دفاعات الأهلي لكن بلا خطورة، وفي الدقيقة الثالثة نفذ الأهلي ضربة حرة عن طريق أحمد فتحي الذي سدد بقوة اخترقت الحائط البشري من لاعبي مونانا وأبعدها الحارس باتريك مي كوسو بصعوبة إلى ضربة ركنية.

وظهرت أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 5 من نصيب باوراما كولوبالي لاعب مونانا بعد عرقلة قوية لميدو جابر.

وفي الدقيقة 8 تمكن ميدو جابر من تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد سلسلة من التمريرات القصيرة بين أقدام لاعبي الأهلي على حدود منطقة جزاء مونانا انتهت بتسديدة قوية عن طريق ميدو جابر بقدمه اليسرى ذهبت على يسار الحارس باتريك مي كوسو والذي اكتفي بمشاهدة الكرة وهي تعانق الشباك.

شهدت الدقيقة 11 تسديدة لمونانا عن طريق دافيد ماسامبا من على حدود منطقة جزاء الأهلي مرت بلا أي خطورة تذكر على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 13 ظهرت محاولات من لاعبي مونانا لفرض السيطرة على منطقة وسط الملعب لكن دون جدوى.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 18 لإصابة فهد ريتشارد مهاجم مونانا بشد في العضلة الخلفية، قبل أن يتم استئناف اللقاء بعد خروج فهد ريتشارد لتلقي العلاج.

وفي الدقيقة 20 تعرض وليد سليمان للإصابة قبل أن يخرج لتلقي العلاج.

وشهدت الدقيقة 21 ضربة ركنية لمونانا على يمين مرمى الأهلي، نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على القائم استقبلها رالف بامبا برأسية ضعيفة مرت مباشرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى لصالح الأهلي.

وشهدت الدقيقة 23 خطأ لصالح مونانا في وسط ملعب الأهلي من جهة اليمين ضد حسام عاشور.

وأجرى نادي مونانا الجابوني أول تبديلاته في الدقيقة 24 بعدما نزل عمر كابوري بدلا من فهد ريتشارد، الذي خرج مصابا.

وفي الدقيقة 27 وقع ميدو جابر لاعب الأهلي في مصيدة التسلل، وخطأ لصالح الأهلي في وسط ملعب مونانا ضد دييو كيمبا في الدقيقة 28.

وتمكن النادي الأهلي من إضافة الهدف الثاني عن طريق وليد أزارو بعد عرضية من الناحية اليسرى قبل أن يخطأ في إبعادها مدافع مونانا لتصل للمهاجم المغربي الذي يسدد في مرمى مونانا في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 33 ظهرت خطورة مونانا بعد نجاح من لاعبي الفريق في اختراق منطقة جزاء الأهلي من جهة اليمين وانتهت بتسديدة قوية عن طريق البديل عمر كابوري مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وأهدر عمرو السولية هدفا محققا بشكل غريب بعد تمريرة عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني وصلت للسولية على القائم الثاني للمرمى أمام الشباك الخالية تماما لكن الأخير سدد الكرة بشكل سئ جدا فوق العارضة.

وفي الدقيقة 40 كانت هناك هجمة للأهلي من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني الذي أرسل كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الدفاع سريعا من على القائم الأول للمرمى.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 41 لإصابة أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي بعد اصطدام قوي مع عمر كابوري مهاجم مونانا، ليخرج أيمن لتلقي العلاج.

وفي الدقيقة 42 حصل مونانا على خطأ في مكان جيد جدا بالقرب من حدود منطقة جزاء الأهلي في مواجهة المرمى تماما ضد سعد سمير.

وشهدت الدقيقة 43 الهدف الأول لمونانا عن طريق دافيد ماسامبا بعد تنفيذ للضربة الحرة المباشرة لمونانا عن طريق دافيد ماسامبا، تسديدة أرضية قوية للغاية بإتجاه المرمى اخترقت الحائط البشري للاعبي الأهلي وسكنت الشباك.

واحتسب الحكم 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع لأحداث الشوط الأول، قبل أن يحتسب تسللا على وليد أزارو بعد تحرك مبكر لاستلام تمريرة بينية من علي معلول.

الهدف الأول

الهدف الثاني

فرصة عمرو السولية

هدف مونانا