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60 دقيقة| أزارو يهدر فرصة الهدف الثالث في شباك مونانا

منذ 29 دقيقة
كتب: أحمد موسى
60 دقيقة| أزارو يهدر فرصة الهدف الثالث في شباك مونانا

إسلام محارب

مرت 60 دقيقة من زمن مباراة مونانا والأهلي في إطار إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا ولا زال تقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وجاء بداية الشوط الثاني هادئة من جانب الفريقين وسط محاولات يائسة من جانب مونانا لإدراك هدف التعادل ولكن دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 58 انطلق وليد أزارو بسرعته من الجانب الأيمن قبل أن يصوب فوق مرمى الفريق الجابوني ليهدر فرصة الهدف الثالث.

ودفع حسام البدري المدير الفني للأهلي بإسلام محارب بدلا من ميدو جابر في الدقيقة 60.

تمكن ميدو جابر من تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد سلسلة من التمريرات القصيرة بين أقدام لاعبي الأهلي على حدود منطقة جزاء مونانا انتهت بتسديدة قوية عن طريق ميدو جابر بقدمه اليسرى ذهبت على يسار الحارس باتريك مي كوسو والذي اكتفي بمشاهدة الكرة وهي تعانق الشباك.

واستطاع النادي الأهلي إضافة الهدف الثاني عن طريق وليد أزارو بعد عرضية من الناحية اليسرى قبل أن يخطأ في إبعادها مدافع مونانا لتصل للمهاجم المغربي الذي يسدد في مرمى مونانا في الدقيقة 29.

وشهدت الدقيقة 43 الهدف الأول لمونانا عن طريق دافيد ماسامبا بعد تنفيذ للضربة الحرة المباشرة لمونانا عن طريق دافيد ماسامبا، تسديدة أرضية قوية للغاية بإتجاه المرمى اخترقت الحائط البشري للاعبي الأهلي وسكنت الشباك.

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