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منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد موسى
70دقيقة| الأهلي يواصل السيطرة ويضغط على مونانا من أجل الهدف الثالث

الأهلي

مرت 70دقيقة من زمن مباراة مونانا والأهلي في إطار إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا ولا زال تقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وانطلق إسلام محارب من عمق الملعب قبل أن يمرر الكرة لأحمد فتحي إلا أن الأخير مرر الكرة في قدم مدافع مونانا رغم انفراده بمرمى الحارس الجابوني.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات الشوط الثاني وسط استسلام تام من جانب الفريق الجابوني في ظل فارق المستوى الواضح للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 67 انطلق محمد هاني من الجانب الأيمن مراوغا مدافع مونانا قبل أن يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء إلا أنها مرت من أمام وليد أزارو.

وكان الأهلي قد تغلب على مونانا بأربع أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت في ستاد القاهرة، ليضع قدما في دور المجموعات من دوري الأبطال.

 

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