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البدري: مجلس الأهلي عرض السعيد للبيع .. وقرار مشاركته أمر يخصني

منذ 57 دقيقة
كتب: أحمد خالد
البدري: مجلس الأهلي عرض السعيد للبيع .. وقرار مشاركته أمر يخصني

حسام البدري

علق حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أزمة توقيع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، لنادي الزمالك، وكشف عن مصير اللاعب من المشاركة في الفترة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات عقب مواجهة مونانا: "المجلس قرر بيع اللاعب أو إعارته ولكن قرار مشاركته أمر فني يخصني أنا".

وعرض رئيس الزمالك، اليوم السبت، صور توقيع السعيد لنادي الزمالك، قبل أن يقوم اللاعب بتمديد عقده لمدة موسمين.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على مونانا الجابوني في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب دانجوندجي في إياب دور الـ32، خاصة بعد أن انتهى لقاء الذهاب بأربعة أهداف نظيفة في استاد القاهرة. 

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