الخطيب يُعلق على تدخل «تركي أل شيخ» في شئون الأهلي.. «كلام خايب»

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه لن يتمكن أي شخص من العبث بمنظومة القلعة الحمراء مهما كانت المحاولات.

وأضاف خلال مؤتمر «عائلة الأهلي» المقام حاليا في مقر النادي: "لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أعلم ما يدور بها ولكن البعض ينقل لي ما يثار حول علاقة النادي بتركي أل شيخ، رئيس النادي الفخري".

وتابع: "كل ما يثار، عبارة كلام خايب، لن يستطيع تركي أل شيخ أو غيرة، رغم تفانيهم في العطاء للنادي، لكنهم لن يتدخلوا في شئون النادي، وكل المحبين في النادي لهم حدود، وأي شخص يحاول التدخل لن أسمح له، فالأهلي لن يتم اختراقه تحت أي ظروف".