الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

غدا.. تجمع المنتخب الوطني للسفر إلى سويسرا

"مرتضى" يساند لاعبي الزمالك أمام ديتشا من ملعب السلام

لافتات تأييد لـ"مرتضى وإيهاب جلال" فى مباراة ديتشا

بالصور| أوتوبيسات لنقل جماهير الزمالك إلى ملعب السلام

الخطيب يُعلق على تدخل «تركي أل شيخ» في شئون الأهلي.. «كلام خايب»

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد السيسي
الخطيب يُعلق على تدخل «تركي أل شيخ» في شئون الأهلي.. «كلام خايب»

الخطيب وتركي أل شيخ

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه لن يتمكن أي شخص من العبث بمنظومة القلعة الحمراء مهما كانت المحاولات.

وأضاف خلال مؤتمر «عائلة الأهلي» المقام حاليا في مقر النادي: "لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أعلم ما يدور بها ولكن البعض ينقل لي ما يثار حول علاقة النادي بتركي أل شيخ، رئيس النادي الفخري".

وتابع: "كل ما يثار، عبارة كلام خايب، لن يستطيع تركي أل شيخ أو غيرة، رغم تفانيهم في العطاء للنادي، لكنهم لن يتدخلوا في شئون النادي، وكل المحبين في النادي لهم حدود، وأي شخص يحاول التدخل لن أسمح له، فالأهلي لن يتم اختراقه تحت أي ظروف".

أخبار متعلقة

«الخطيب»: محبو الأهلي لهم دور كبير في دعمه وعلى رأسهم تركي أل الشيخ وعمار السني

«الخطيب»: محبو الأهلي لهم دور كبير في دعمه وعلى رأسهم تركي أل الشيخ وعمار السني
الخطيب: الأهلي يستهدف حصد بطولتي "أفريقيا وكأس العالم للأندية "

الخطيب: الأهلي يستهدف حصد بطولتي "أفريقيا وكأس العالم للأندية "

«الخطيب»: صححنا علاقة الأهلي بمحافظة القاهرة

قال محمود الخطيب، رئيس الأهلي، إن مجلسه وجد حلقة مفقودة بين النادي ومحافظة القاهرة؛ بسبب الخلافات التي شهدتها ساحة المحاكم، لذلك عمل سريعا على التغلب عليها.

الخطيب: تمكين الشباب والمرأة في اللجان الإدارية بالأهلي

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي كشف عن بنود واضحة تم تنفيذها ببرنامج عائلة الأهلي الذي تقدم به لأعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة

أخبار قد تعجبك

«صفقة القرن» تؤكد: الملايين أهم من الجماهير

استطلاع رأى

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    05:15 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو بيلباو

    أتليتكو بيلباو

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • -

    :

    -

    05:15 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • الزمالك

    الزمالك

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الكونفدرالية
  • ولايتا ديشا

    ولايتا ديشا

  • فياريال

    فياريال

  • -

    :

    -

    07:30 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    الدوري الأسباني
  • غيرونا

    غيرونا

  • نيس

    نيس

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للزمالك

زوجة مالك ليفربول تتغنى برباعية «صلاح» أمام واتفورد

عضو مجلس إدارة الأهلي رداً على توقيع «السعيد» للزمالك: الأهلي يقود ولا يقاد
صراع الصفقات: تفوق أهلاوى كاسح وثلاثى الزمالك يتراجعون بعد التوقيع