«الخطيب» يهنئ الجماهير والأعضاء بالنجمة الرابعة

قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة لجماهير وأعضاء النادي بعد الفوز بالدوري الممتاز للمرة الأربعين والتتويج بالنجمة الرابعة.

جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام حاليا تحت شعار «عائلة الأهلي تكرم الأساطير» و «الأهلي ينطلق» بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية، بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه.

وأوضح أن جمهور الأهلي دائماً ما يكون له دور عظيم في التتويج بالبطولات.

واستشهد الكابتن محمود الخطيب بما فعله الجمهور وأعضاء النادي وبعض اللاعبين في مختلف الألعاب خلال مباراة الأهلي وقرطاج التونسي لسيدات الكرة الطائرة في بطولة إفريقيا التي اختتمت منافساتها في الأهلي مؤخراً.

وأكد أن الفريق التونسي كان مُتقدما على الأهلي في الشوط الثاني من المباراة، لكن بفضل دعم الجمهور المتواجد بالصالة المُغطاة للأهلي نجحت لاعبات الأهلي في تحويل التأخر إلى تقدم، وحسم الشوط الثاني قبل أن يتوجن باللقب في النهائي بالفوز 3/صفر.