الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

كأس الاتحاد الإنجليزي| بث مباشر لمباراة ويجان وساوثهامبتون

كأس الاتحاد الإنجليزي| سام مرسي يقود ويجان أمام ساوثهامبتون

18 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

21 لاعبا في معسكر المنتخب.. و7 يلحقون بهم في سويسرا

«الخطيب» يهنئ الجماهير والأعضاء بالنجمة الرابعة

اليوم PM 02:00
كتب: محمد السيسي
«الخطيب» يهنئ الجماهير والأعضاء بالنجمة الرابعة

الخطيب والنجمة الرابعة

قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة لجماهير وأعضاء النادي بعد الفوز بالدوري الممتاز للمرة الأربعين والتتويج بالنجمة الرابعة.

جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام حاليا تحت شعار «عائلة الأهلي تكرم الأساطير» و «الأهلي ينطلق» بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية، بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه.

وأوضح أن جمهور الأهلي دائماً ما يكون له دور عظيم في التتويج بالبطولات.

واستشهد الكابتن محمود الخطيب بما فعله الجمهور وأعضاء النادي وبعض اللاعبين في مختلف الألعاب خلال مباراة الأهلي وقرطاج التونسي لسيدات الكرة الطائرة في بطولة إفريقيا التي اختتمت منافساتها في الأهلي مؤخراً.

وأكد أن الفريق التونسي كان مُتقدما على الأهلي في الشوط الثاني من المباراة، لكن بفضل دعم الجمهور المتواجد بالصالة المُغطاة للأهلي نجحت لاعبات الأهلي في تحويل التأخر إلى تقدم، وحسم الشوط الثاني قبل أن يتوجن باللقب في النهائي بالفوز 3/صفر.

 

أخبار متعلقة

«الخطيب»: محبو الأهلي لهم دور كبير في دعمه وعلى رأسهم تركي أل الشيخ وعمار السني

«الخطيب»: محبو الأهلي لهم دور كبير في دعمه وعلى رأسهم تركي أل الشيخ وعمار السني
الخطيب: الأهلي يستهدف حصد بطولتي "أفريقيا وكأس العالم للأندية "

الخطيب: الأهلي يستهدف حصد بطولتي "أفريقيا وكأس العالم للأندية "

«الخطيب»: صححنا علاقة الأهلي بمحافظة القاهرة

قال محمود الخطيب، رئيس الأهلي، إن مجلسه وجد حلقة مفقودة بين النادي ومحافظة القاهرة؛ بسبب الخلافات التي شهدتها ساحة المحاكم، لذلك عمل سريعا على التغلب عليها.

الخطيب: تمكين الشباب والمرأة في اللجان الإدارية بالأهلي

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي كشف عن بنود واضحة تم تنفيذها ببرنامج عائلة الأهلي الذي تقدم به لأعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة

أخبار قد تعجبك

«صفقة القرن» تؤكد: الملايين أهم من الجماهير

استطلاع رأى

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    05:15 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو بيلباو

    أتليتكو بيلباو

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • -

    :

    -

    05:15 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • الزمالك

    الزمالك

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الكونفدرالية
  • ولايتا ديشا

    ولايتا ديشا

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • فياريال

    فياريال

  • -

    :

    -

    07:30 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    الدوري الأسباني
  • غيرونا

    غيرونا

  • نيس

    نيس

  • 1

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • ويجان

    ويجان

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • ساوثهامبتون

    ساوثهامبتون

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للزمالك

زوجة مالك ليفربول تتغنى برباعية «صلاح» أمام واتفورد

عضو مجلس إدارة الأهلي رداً على توقيع «السعيد» للزمالك: الأهلي يقود ولا يقاد
صراع الصفقات: تفوق أهلاوى كاسح وثلاثى الزمالك يتراجعون بعد التوقيع