الزمالك يترجم سيطرته بهدف أمام ولايتا ديتشا في الشوط الأول

تقدم الزمالك على ولايتا ديتشا بهدف نظيف في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام ضمن إياب دور الـ32 من منافسات كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الزمالك بهدف مقابل هدفين، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بهدف أو أكثر من أجل التأهل لدور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول بشكل كامل وسط تراجع من جانب ولايتا ديتشا الأثيوبي، إلا أن لاعبي الزمالك تنافسوا على إهدار الفرص بشكل غريب أمام مرمى ولايتا ديتشا الأثيوبي.

وكاد نانا بوكو أن يسجل الهدف الأول للزمالك برأسية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لحارس ولايتا ديتشا الأثيوبي.

وتحصل محمود عبد العزيز على بطاقة صفراء في الدقيقة 25 بعد اعتراضه على إصابة لاعب ولايتا ديتشا الأثيوبي.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بعد عرضية من جانب حازم إمام لتصطدم بيد مدافع ولايتا ديتشا.

وسدد ركلة الجزاء أحمد مدبولي في الشباك محرزا الهدف الأول للزمالك في شباك ولايتا ديتشا الأثيوبي.