أحمد مدبولى يسجل هدف الزمالك الثاني فى ولايتا ديتشا

أحرز فريق الكرة الأول بنادى الزمالك هدفه الثاني فى شباك ضيفه ولايتا ديتشا الإثيوبي، بالمباراة المقامة حاليا على استاد السلام، في دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد مدبولى بالدقيقة 48 .

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: معروف يوسف ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام

خط الوسط: محمد عنتر وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد مدبولي

خط الهجوم: باسم مرسي ونانا بوكو

وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الفريق الإثيوبي بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز بهدف دون رد على الأقل للعبور إلى الدور المقبل.