عاجل بالفيديو| الزمالك يودع الكونفدرالية أمام تاسع الدوري الأثيوبي

فشل فريق الزمالك في التأهل لدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية بعد فوز فريق ولايتا ديتشا الاثيوبي عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 في إياب دور الـ32 الأول من البطولة.

وانتهى اللقاء في الوقت الأصلي بتقدم الزمالك بنتيجة 2-1.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بفوز الفريق الأثيوبي بهدفين مقابل هدف.

أحرز أحمد مدبولي هدفي الزمالك في الدقيقتين 46 من ركلة جزاء، والدقيقة 48، فيما أحرز عبد الصمد عثمان هدف ولايتا ديتشا الوحيد في الدقيقة 52.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: معروف يوسف ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام

خط الوسط: محمد عنتر وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد مدبولي

خط الهجوم: باسم مرسي ونانا بوكو