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هروب لاعبي الزمالك من ملعب السلام بعد توديع الكونفدرالية

منذ 40 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
هروب لاعبي الزمالك من ملعب السلام بعد توديع الكونفدرالية

فريق الزمالك

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ملعب السلام عقب انتهاء مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبى.

ورفض اللاعبين الاستمرار فى أرضية الملعب عقب صافرة حكم المباراة خوفا من هجوم الجماهير عليهم.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ستاد السلام.

 

 

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