"مرتضى" يوبخ جهاز الزمالك بعد توديع الكونفدرالية

وبخ رئيس نادي الزمالك الجهاز الفني للفريق، عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام ديتشا الإثيوبى اليوم.

وعقب انتهاء اللقاء مباشرة قام مرتضى بالاتصال بأيمن حافظ، مدير الكرة، وأبدى غضبه من الخسارة وتوديع البطولة على يد فريق صغير وأن ما حدث لن يمر بسهولة.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ستاد السلام.