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تجميد مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من الكونفدرالية

منذ 19 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
تجميد مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من الكونفدرالية

الزمالك وولايتا ديتشا

قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توقيع غرامات مالية على لاعبي الفريق الأبيض عقب الخسارة اليوم أمام ولايتا ديتشا الإثيوبى.

وقرر مجلس الإدارة تجميد مستحقات اللاعبين، بعد الخروج من الكونفدرالية أمام فريق ضعيف وحتل المركز التاسع فى جدول الدوري الإثيوبى.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ستاد السلام.

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