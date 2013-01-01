بالفيديو| مرتضى استقالات «خلاص هتنزل المرة دي»

في أزمة جديدة يطل علينا بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب فشل الفارس الأبيض في التأهل لدور الـ32 مكرر من كأس الكوندفرالية بعد الخروج أمام فريق ولايتا ديتشا الأثيوبي، ليعلن مرتضى استقالته من رئاسة النادي.

وأعلن مرتضى منصور استقالته من رئاسة الزمالك بعد هجومه على وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، محملا له مسئولية خروج الزمالك الأفريقي، قبل أن يعلن استقالة مجلسه من إدارة الزمالك، واعتاد مرتضى منصور، الاستقالة أمام الكاميرات، ثم التراجع عن تلك الاستقالة في وقت لاحق، حيث من المعروف عن مرتضى أنه دائم الرجوع في كلامه كالمعتاد.

استقالة مرتضى من رئاسة الزمالك ليست الأولى التي يعلن عنها، حيث تقدم باستقالته على الهواء في أكثر من مناسبة سابقة منذ توليه رئاسة النادي في 2013 قبل أن يتراجع عن كلامه.

أعلن مرتضى منصور استقالته من رئاسة نادي الزمالك، عقب فوز الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد 11 عاما من الغياب، وطالب الجمعية العمومية في اجتماع طارئ باختيار رئيس جديد، قبل أن يتراجع في كلامه لاحقا.

وفي عام 2016 وقبل مباراة القمة أمام الأهلي أعلن مرتضى منصور استقالته من رئاسة الزمالك بسبب اعتراضه على إقامة لقاء القمة في برج العرب، قبل أن يتراجع مجددا عن قراره، وشارك في برج العرب في المباراة التي خسرها الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

كما أعلن مرتضى عدم خوضه مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في العام الماضي، وأكد ان المجلس بكامل هيئته سوف يستقيل إذا حدث عكس قراراته، ورضخ كالمعتاد وشارك في اللقاء بالإمارات.

كما أعلن مرتضى منصور انسحابه من الدوري المصري في أكثر من مناسبة ثم يتراجع عن قراره، حيث انسحب عقب أزمة مباراة مصر المقاصة الموسم الماضي ثم عاد وشارك بشكل طبيعي، كما انسحب في عام 2015 بعد موافقة الأمن على طلب الأهلي بإقامة لقاء القمة في برج العرب بدلا من الجونة.