«السحر والعتال وعبد العزيز».. شماعات فشل مرتضى لا تنتهي

كعادة أي تعثر للزمالك يخرج مرتضى منصور رئيس النادي ليعلق شماعة فشله على أي شخص من أجل إشغال الرأي العام عن المشاكل الحقيقية التي يمر بها الفارس الأبيض منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء بل منذ دخوله النادي في عام 2004.

الزمالك الذي ودع كأس الكونفدرالية من الدور التمهيدي أمام فريق ضعيف يحتل المركز التاسع في الدوري الأثيوبي، خرج مرتضى منصور ليحمل وزير الشباب والرياضة مسئولية الهزيمة ومسئولية كل أزمات نادي الزمالك في الوقت الحالي.

هجوم رئيس الزمالك على وزير الشباب واارياضة وتحميله مسئولية الخروج ليس الأول، فمع كل تعثر للفارس الأبيض يخرج مرتضى ليعلق شماعة فشلة على أي شخص على خلاف معه.

وسبق لمرتضى منصور وأكد أن السحر والدجل هما السبب في خسارة الزمالك أمام الأهلي العام قبل الماضي بل وذهب لأحد الشيوخ في منطقة شبراخيت لفك السحر، ثم عاد العام الماضي وأكد أن عصام الحضري الذي كان يحرس عرين وادي دجلة يسحر المرمى حتى لا يدخل فيه أهداف.

وفي الموسم الحالي، حينما خسر الزمالك أمام المصري بهدف نظيف، خرج علينا مرتضى منصور ليؤكد أن فريقه خسر بالسحر محملا مسئولية الدجل لعامل غرفة الملابس بالفريق البورسعيدي.

وكعادة مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك أمام مصر المقاصة رئيس نادي الزمالك، نائبه هاني العتال مسئولية الخسارة أمام الفريق الفيومي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية عشر بالدوري.

وكانت صدمة كبيرة قد أصابت الزمالك بعد الخروج المبكر للكونفيدرالية على يد منافس مغمور قاتل بضراوة وحقق ما أراد بركلات الترجيح.