الأهلى يبدأ خطوات ضم رامى صبرى.. ومكافآت بعد تخطى «مونانا»

نقلا عن العدد الورقي

تعود فى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء، بعثة الفريق الأول بالنادى الأهلى مقبلة من العاصمة الجابونية ليبرفيل، عقب الفوز بثلاثية على فريق مونانا الجابونى، والصعود إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعد للبدلاء بالمشاركة فى المباريات المقبلة..

وحصل لاعبو الأهلى البدلاء على وعد من الجهاز الفنى للفريق بالمشاركة فى باقى لقاءات الفريق بمسابقة الدورى المصرى، بعدما حسم الفريق الأحمر لقب درع الدورى، فيما منح الجهاز الفنى لاعبيه راحة يومى الثلاثاء، والأربعاء، من التدريبات الجماعية، على أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من الخميس المقبل، استعداداً للسفر إلى الإمارات فى السادس والعشرين من الشهر الحالى، لخوض مباراة الفجيرة الودية، المقررة فى الثامن والعشرين.

وعقد مسئولو النادى الأهلى، جلسة خاصة مع رامى صبرى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، فى مقر القلعة الحمراء، واتفقوا معه على أغلب بنود الاتفاق على التوقيع للأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل، بناءً على رغبة حسام البدرى، المدير الفنى للفريق، كما تم الاتفاق مع اللاعب على الحصول على مقدم التعاقد، ومن المقرر انضمامه بشكل رسمى لتدريبات الفريق الأحمر بعد انتهاء المباريات المتبقية من النسخة الجارية بالدورى العام، وتأتى الصفقة فى ظل رغبة الجهاز الفنى للأهلى فى ضم لاعب فى مركز المدافع، لتدعيم دفاعات الفريق، الذى يعانى من نقص فى هذا المركز بسبب رحيل أحمد حجازى إلى الدورى الإسبانى عبر بوابة ويست بروميتش، وتكرار إصابات رامى ربيعة وسعد سمير.

و«البدرى» يشيد بمستوى اللاعبين أمام بطل الجابون

من جانبه، أعرب حسام البدرى عن سعادته بالفوز على مضيفه مونانا، مضيفاً أن الفوز مهم فى بداية المشوار، لا سيما أن لقاءات التأهيل دائماً ما تكون صعبة، وقال إن الأهلى خاض المباراة فى ظروف صعبة لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، مشدداً على أنه حرص على الحضور قبل اللقاء بوقت كاف للتأقلم، وأشاد بأداء اللاعبين، خاصة فى الشوط الأول.

وكشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى، رئيس بعثة فريق الكرة فى الجابون، صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق، وفقاً للائحة بعد الفوز على مونانا الجابونى، وقال «قنديل»: «اللاعبون نجحوا فى تحقيق هدفهم من المباراة، رغم الظروف الصعبة التى واجهها الفريق بداية من رحلة الطيران الشاقة وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وكانوا على قدر المسئولية وقدموا مباراة جيدة واستحقوا الفوز بالمباراة».

وأضاف أن التأهل لدور المجموعات لبطولة أفريقيا بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق حلم جماهير الأهلى بالفوز باللقب الأفريقى الغائب عن القلعة الحمراء منذ عدة سنوات، ومن ثم العودة مجدداً للمشاركة فى بطولة العالم للأندية باليابان، وأشاد «قنديل» بالتزام لاعبى الأهلى داخل وخارج الملعب، مشيراً إلى أنهم يعلمون جيداً قيمة ناديهم، ويقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.