مفاجأة| مرتضى يطلب من تركي التوسط لإنهاء مشاكله في الزمالك

علم "الوطن سبورت" أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلب من تركى أل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلى التوسط لإنهاء مشاكله في نادي الزمالك حاليا، بسبب وجود لجان رقابية داخل النادي لمراجعة كافة الأوارق المالية على مدار السنوات الأربع الماضية.

وجاء ذلك الطلب خلال الجلسة التي عقدها مرتضى مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية لتسوية الخلاف حول صفقة عبد الله السعيد لاعب الأهلى والذي وقع للزمالك قبل أن يمدد تعاقده مع الأهلى.

كان مرتضى قد قال في تصريحات تلفزيونية إنه ألتقى مع تركي قبل يومين لتسوية الخلاف حول صفقة السعيد برعاية إحدى الجهات في الدولة.

وتقوم لجان تابعة لنيابة الأموال العامة العليا بفحص أوراق نادي الزمالك، بناء على بلاغات مقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية في مقدمتهم ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وأحمد سليمان وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق أعضاء مجلس الإدارة السابقين.