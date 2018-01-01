بفرمان من «كوبر».. منع الحديث عن أزمة «السعيد» في المنتخب

أحدث الأخبار
عبد الله السعيد
عقد الأرجنتيي هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع لاعبي الفراعنة، قبل انطلاق مران المنتخب.
وطالب "كوبر" اللاعبين بعدم التحدث عن أزمة عبد الله السعيد التي أثيرت خلال الفترة الماضية بعد توقيعه للنادي الزمالك.
وهدد "كوبر" لاعبين في حالة الحديث عن تلك الموضوع خلال المعسكر سيقوم باستبعاده من وديتي البرتغال واليونان.
الأسيوطي
0
:
0
03:00 PMالدوري المصري
سموحة
الرجاء
1
:
0
03:00 PMالدوري المصري
طلائع الجيش
النصر
0
:
1
05:15 PMالدوري المصري
مصر المقاصة
الإنتاج الحربي
1
:
0
07:30 PMالدوري المصري
إنبي
الاتحاد السكندري
0
:
0
07:30 PMالدوري المصري
بتروجيت
تعليقات الفيسبوك