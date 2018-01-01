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بفرمان من «كوبر».. منع الحديث عن أزمة «السعيد» في المنتخب

منذ 51 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
بفرمان من «كوبر».. منع الحديث عن أزمة «السعيد» في المنتخب

عبد الله السعيد

عقد الأرجنتيي هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع لاعبي الفراعنة، قبل انطلاق مران المنتخب.

وطالب "كوبر" اللاعبين بعدم التحدث عن أزمة عبد الله السعيد التي أثيرت خلال الفترة الماضية بعد توقيعه للنادي الزمالك.

وهدد "كوبر" لاعبين في حالة الحديث عن تلك الموضوع خلال المعسكر سيقوم باستبعاده من وديتي البرتغال واليونان.

 

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