المنتخب يشد الرحال إلى سويسرا لبدء مرحلة الجد للمونديال

نقلا عن العدد الورقي

الفريق يسافر على متن طائرة خاصة..

تغادر بعثة المنتخب الوطنى، برئاسة عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، متجهة إلى سويسرا، للدخول فى معسكر هناك، حتى يوم 28 مارس الحالى، ويتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان يومى الجمعة والثلاثاء المقبلين.

ويرافق البعثة المهندس هانى أبوريدة، رئيس مجلس الجبلاية، والمشرف العام على المنتخب الأول، ويصطحب الأرجنتينى هيكتور كوبر 21 لاعباً هم: عصام الحضرى، وأحمد فتحى، ومحمود عبدالرزق (شيكابالا)، وعبدالله السعيد، وحسام عاشور، ومحمد عبدالشافى، وأحمد حجازى، ومروان محسن، وعمر جابر، وأحمد الشناوى، وسعد سمير، وطارق حامد، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، ومحمود حسن (تريزيجيه)، ومؤمن زكريا، وعلى جبر، ورمضان صبحى، ومحمد الشناوى، ومحمد عواد، وأيمن أشرف، ومحمد مجدى «أفشة».

ويتوجه 7 لاعبين مباشرة إلى سويسرا وهم: محمد صلاح، ومحمد الننى، وأحمد المحمدى، وأحمد حسن (كوكا)، وعمرو وردة، وسام مرسى، وحسين الشحات، وكان المنتخب الأول تجمع ظهر أمس الاثنين بأحد فنادق القاهرة، وخاض تدريباته فى السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولى كل اللاعبين باستثناء عناصر الأهلى، ويلتقى المنتخب المصرى مع البرتغال ودياً يوم 23 مارس الحالى، ومع اليونان يوم 27 من نفس الشهر.

الاختبار الطبى يحسم موقف صانع ألعاب الأهلى.. ومساعد «كوبر» الجديد يبدأ مهمته مع الفراعنة

ويبدأ جوستافو زيفيرو، لاعب ريال مايوركا السابق، مهمته فى معسكر سويسرا، كمساعد جديد فى الجهاز الفنى المعاون للأرجنتينى هيكتور كوبر، وأكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن مساعد «كوبر» الجديد سيكون مختصاً ببعض الجوانب الفنية، وعلق «لهيطة» على موقف الثنائى عبدالله السعيد لاعب الأهلى، وحسين الشحات لاعب العين الإماراتى، خاصة بعد شكواهما من آلام خلال الفترة الماضية، وأكد إيهاب لهيطة أن حسين الشحات سيوجد اليوم فى معسكر سويسرا، وعبدالله السعيد موجود أيضاً وسيسافر مع البعثة إلى سويسرا، متمنياً أن يكون لاعب الأحمر فى حالة تركيز، مشدداً على أن اللاعب سيخضع لاختبار طبى للاطمئنان على تطورات إصابته.

من ناحية أخرى، تتوجه بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى السعودية فى الثامنة صباح اليوم، الثلاثاء، لخوض وديتين أمام السعودية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وحدد الاتحاد السعودى لكرة القدم يومى 23 و26 مارس الحالى لإقامة المباراتين الوديتين بين المنتخب الأولمبى المصرى ونظيره السعودى.