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عاجل| مرتضى يمنع لجنة العضويات من العمل في الزمالك

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد يحيى
عاجل| مرتضى يمنع لجنة العضويات من العمل في الزمالك

نادي الزمالك

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لجنة فحص العضويات، من أداء عملها في نادي الزمالك.

كانت مديرية الشباب والرياضة في الجيزة قد أرسلت لجنة إلى النادي لفحص العضويات التي قام مرتضى منصور بمنحها لأعضاء جدد، بناءً على التفويض الذي يملكه من مجلس الإدارة، إلا أن إدارة الاشتراكات أغلقت أبوابها أمام أعضاء اللجنة صباح اليوم، بناء على تعليمات من رئيس النادي.

يذكر أن عددا من اللجان الرقابية تتواجد في نادي الزمالك حاليا لفحص الأوراق المالية للنادي سواء من نيابة الأموال العامة او جهاز الكسب غير المشروع أو مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن وجود لجنة مكلفة بإدارة النادي في أى شئون مالية من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بناءً على مذكرة من النائب العام، لحين انتهاء النيابة من فحص كافة الأوراق المالية.

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