الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تأكيدا للوطن فشل سفرية الزمالك للإمارات

الزمالك يواجه سيراميك كليوباترا وبتروجت وديا

فيرمينيو يكشف حقيقة «غيرته» من محمد صلاح

مدرب اللاروخا يشيد برسام برشلونة

عاجل| حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ 40 دقيقة
كتب: أحمد موسى
عاجل| حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مرتضى منصور

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفع الحصانة عنه في مجلس الشعب، مؤكدا أنها إشاعات مغرضة من قبل بعض الإعلاميين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الشعب لم يعقد أي جلسات هذه الأيام، فكيف يرفع عني الحصانة، كل من تحدث عن هذا الخبر كاذب".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت صباح اليوم إلى أن مجلس الشعب اتخذ قرارا برفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب أزماته المالية في النادي، قبل أن يخرج مرتضى منصور وينفي تلك الشائعات.

يذكر أن عددا من اللجان الرقابية تتواجد في نادي الزمالك حاليا لفحص الأوراق المالية للنادي سواء من نيابة الأموال العامة او جهاز الكسب غير المشروع أو مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن وجود لجنة مكلفة بإدارة النادي في أى شئون مالية من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بناءً على مذكرة من النائب العام، لحين انتهاء النيابة من فحص كافة الأوراق المالية.

  

أخبار متعلقة

نيابة الأموال العامة تطلب هاني زادة

نيابة الأموال العامة تطلب هاني زادة
عاجل| بلاغ لـ"الأموال العامة العليا" ضد نائب رئيس الزمالك

عاجل| بلاغ لـ"الأموال العامة العليا" ضد نائب رئيس الزمالك

ممدوح عباس يرفض التعليق على أحداث الزمالك.. "انتظر تحقيقات الأموال العامة"

اصدر المكتب الاعلامى لرجل الأعمال ممدوح عباس بيان صحفى يؤكد فيه على الحرص الكامل على مصحلة نادى الزمالك واستقرار القلعة البيضاء واستمرار مسيرتها الكروية .

عاجل| نيابة الأموال العامة تصل الزمالك

وصلت منذ قليل سيارتان تابعتان لنيابة الأموال العامة، إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة.

أخبار قد تعجبك

النكسة.. «مرتضى» يتدخل بعد وداع الكونفيدرالية.. و«جلال» للاعبين: «كسفتونا»

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

الموقع الرسمي للزمالك يتجاهل خروج الفريق من الكونفدرالية

"بى بى سى" تعلن: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم

«بيسمارك» البرازيلى صفقة الموسم فى القلعة الحمراء.. وترضية «5 لاعبين» مادياً خوفاً من الفتنة
«بيسمارك» البرازيلى صفقة الموسم فى القلعة الحمراء.. وترضية «5 لاعبين» مادياً