عاجل| حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفع الحصانة عنه في مجلس الشعب، مؤكدا أنها إشاعات مغرضة من قبل بعض الإعلاميين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الشعب لم يعقد أي جلسات هذه الأيام، فكيف يرفع عني الحصانة، كل من تحدث عن هذا الخبر كاذب".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت صباح اليوم إلى أن مجلس الشعب اتخذ قرارا برفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب أزماته المالية في النادي، قبل أن يخرج مرتضى منصور وينفي تلك الشائعات.

يذكر أن عددا من اللجان الرقابية تتواجد في نادي الزمالك حاليا لفحص الأوراق المالية للنادي سواء من نيابة الأموال العامة او جهاز الكسب غير المشروع أو مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن وجود لجنة مكلفة بإدارة النادي في أى شئون مالية من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بناءً على مذكرة من النائب العام، لحين انتهاء النيابة من فحص كافة الأوراق المالية.